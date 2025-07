Emergenza incendi continua a bruciare la Catalogna

L'emergenza incendi in Catalogna continua a devastare il paesaggio e a minacciare vite umane, con due vittime segnalate nella zona di Segarra. Circa 6.500 ettari sono andati in fumo mentre le fiamme si alimentano sotto un caldo africano record. La regione affronta una crisi che mette a dura prova le autoritĂ e la popolazione, sottolineando l'urgenza di interventi efficaci e di una maggiore consapevolezza ambientale.

Continua a bruciare la Catalogna, dove ieri due persone sono state trovate morte dai vigili del fuoco nella zona di Segarra, nella provincia di Lleida. Stando a una prima stima, fino ad ora sono andati in fumo circa 6.500 ettari. I roghi giungono in un momento in cui la Catalogna affronta una forte ondata di caldo. Le due vittime sono morte a Coscò e, secondo quanto riporta El Pais, si tratta del proprietario di una fattoria e di un lavoratore.

