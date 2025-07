L’attaccante del Liverpool Diogo Jota è morto in un incidente stradale

Una notizia che strappa il fiato non solo per le tragiche circostanze, ma anche per la perdita di un talento brillante e amato da milioni. Diogo Jota, 28 anni, simbolo di passione e dedizione, ci lascia troppo presto in un tragico incidente stradale avvenuto ieri notte in Spagna, portando un velo di tristezza e riflessione su tutto il mondo del calcio.

Diogo Jota, 28enne attaccante portoghese in forza al Liverpool e alla nazionale portoghese, è deceduto in un tragico incidente stradale stanotte, nei pressi della A?52 a Zamora, Spagna. Con lui c’era anche il fratello André, di 26 anni: entrambi hanno perso la vita dopo che la loro auto è uscita di strada e ha preso fuoco. Il club e l’intero mondo del calcio sono in lutto. Una notizia che strappa il fiato non solo per le tragiche circostanze, ma anche per la giovane età di entrambi i deceduti. Il Corriere dello Sport racconta che secondo i testimoni l’auto sarebbe stata avvolta dalle fiamme, che si sono propagate anche alla vegetazione circostante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’attaccante del Liverpool Diogo Jota è morto in un incidente stradale

Diogo Jota, attaccante del Liverpool, è morto in un incidente stradale nella provincia di Zamora, in Spagna. Come riportato da Marca, era in macchina con il fratello, dopo l’incidente l’auto è stata avvolta dalle fiamme. #DAZN Vai su X

Incidente fatale: muore a 28 anni Diogo Jota, attaccante del Liverpool e del Portogallo; Morto Diogo Jota, il calciatore del Liverpool aveva 28 anni; Diogo Jota, morto in un incidente stradale l'attaccante del Liverpool.

Chi era Diogo Jota, attaccante del Liverpool morto in un incidente - Diogo Jota, attaccante del Liverpool e del Portogallo, è morto in un drammatico incidente stradale in Spagna. Riporta panorama.it

Calcio sotto choc, morto l'attaccante del Liverpool Diogo Jota: aveva 28 anni - L'attaccante del Liverpool Diogo Jota ha perso la vita in un incidente stradale ... Scrive ilgiornale.it