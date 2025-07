Calhanoglu sarà il primo ma non l’ultimo a lasciare l’Inter Libero

Calhanoglu potrebbe essere il primo, ma certamente non l'ultimo, a lasciare l’Inter in questa fase di rinnovamento. L’eliminazione dal Mondiale per Club ha segnato una svolta: è il momento di tracciare nuove rotte e fare scelte coraggiose. Mentre i giocatori si godono le vacanze, la dirigenza affronta un’estate ricca di decisioni cruciali per il futuro nerazzurro. Il percorso verso una nuova Inter inizia ora.

L’eliminazione dal Mondiale per Club ha segnato per l’Inter non solo la chiusura formale della stagione passata, ma anche un punto di svolta: il momento di archiviare definitivamente un ciclo e affrontare, con lucidità e coraggio, delle scelte. E queste scelte riguardano alcune cessioni. Una su tutte Calhanoglu. Se per i giocatori è tempo di vacanze, per la dirigenza comincia una fase calda e delicata – lo spiega Libero – fatta di decisioni, equilibri da ricostruire. Secondo il quotidiano, i movimenti in entrata e uscita riguardano tutti i reparti; il mercato estivo dovrà essere lo specchio della capacità dell’Inter di rigenerarsi, rimanendo competitiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Calhanoglu sarà il primo ma non l’ultimo a lasciare l’Inter (Libero)

In questa notizia si parla di: calhanoglu - inter - sarà - primo

Inter, Marotta lo stratega: saluta Calhanoglu e ne prende uno più forte con l’aiuto di Stankovic - Inter Marotta, il maestro della strategia nerazzurra, si prepara a rivoluzionare la rosa: saluta Calhanoglu, già pronto il suo successore, più forte e con il supporto di Stankovic.

Fabrizio Biasin: "Secondo me Bonny, che è il primo obiettivo in attacco per l'Inter, alla fine approderà in nerazzurro. Poi ci sarà un quinto attaccante, che potrebbe essere anche rappresentato da un giovane, penso al caso di Pio Esposito". Vai su Facebook

Calhanoglu sarà il primo ma non l’ultimo a lasciare l’Inter (Libero); Calhanoglu gioca titolare il derby Milan-Inter? Le condizioni del turco e le parole di Inzaghi; GdP - Bernabé-Inter, primo nome nella lista dovesse uscire Calhanoglu.