Una tragedia scuote il mondo dello sport: Diogo Jota, il talento portoghese del Liverpool, perde tragicamente la vita in un incidente stradale in Spagna. A soli 28 anni, il calciatore lascia un vuoto profondo tra i suoi tifosi e colleghi. Con lui ha perso anche il fratello André, rendendo questa perdita ancora più dolorosa. La comunità calcistica si stringe nel dolore, ricordando con affetto un atleta che ha saputo incantare con passione e talento.

Il portoghese aveva 28 anni, insieme a lui perde la vita il fratello André. La tragedia è avvenuta questa mattina in Spagna Grave lutto nel mondo del calcio. Ad appena 28 anni ha perso la vita Diogo Jota, attaccante portoghese che militava nel Liverpool. Fatale n incidente stradale nelle prime ore del mattino nei pressi di Palacios de Sanabria, nella provincia di Zamora, in Spagna. Addio a Diogo Jota (LaPresse) – Calciomercato.it Con lui ha perso la vita anche il fratello minore André Silva di 25 anni, calciatore del Penafiel. Secondo la ricostruzione del quotidiano spagnolo ‘Marca’, la vettura su cui viaggiavano i due è uscita di strada prendendo fuoco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Incidente autostradale, muore il calciatore del Liverpool Diogo Jota

