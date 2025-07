Sessa Aurunca incendio killer | Domenico ucciso dalle fiamme sul suo terreno

Una tragedia sconvolge Sessa Aurunca: un incendio devastante ha preso vita sul terreno di Domenico Andreoli, un anziano di 89 anni, lasciando senza vita l'uomo e scatenando domande sulla sua origine. La comunitĂ si stringe in lutto, mentre le indagini cercano di fare luce su questa drammatica vicenda. Un caso che solleva interrogativi sull'origine delle fiamme e sulla sicurezza nelle aree rurali del territorio.

Si chiamava Domenico Andreoli e aveva 89 anni l’anziano ritrovato senza vita in una zona agricola di Sessa Aurunca, in localitĂ San Martino. Il corpo dell’uomo era semicarbonizzato ed è stato rinvenuto in tarda mattinata dai Vigili del Fuoco intervenuti per domare un incendio. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it