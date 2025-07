Incendi in Turingia dichiarato lo stato d' emergenza

Un vasto incendio devasta la regione di Turingia, in Germania, con oltre 250 ettari di bosco in fiamme nel distretto di Saalfeld-Rudolstadt. La gravità della situazione ha portato alla dichiarazione dello stato d’emergenza, evidenziando la crisi ambientale e la corsa contro il tempo per contenere questo disastro. La minaccia per l’ecosistema e le comunità locali è reale: l’intervento delle autorità sarà decisivo per porre fine a questa catastrofe naturale.

Un incendio è scoppiato in una zona boschiva nel distretto di Saalfeld-Rudolstadt, nella regione tedesca della Turingia: in fiamme oltre 250 ettari. Dichiarato lo stato d’emergenza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Incendi in Turingia, dichiarato lo stato d'emergenza

Incendi in Turingia, dichiarato lo stato d'emergenza

