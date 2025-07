Lutto nel mondo del calcio | Jota muore a seguito di un incidente stradale

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Diogo Jota, talentuoso attaccante del Liverpool, vittima di un tragico incidente stradale a Zamora. La notizia ha sconvolto fan e compagni, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi amava il suo spirito sportivo e la sua passione per il calcio. La perdita di Jota rappresenta un dolore profondo per tutti, ma il suo ricordo continuerà a vivere forte nelle nostre memorie.

Diogo Jota, calciatore del Liverpool, è morto in un incidente stradale avvenuto mentre viaggiava a Zamora con suo fratello. IL DOLORE – Diogo Jota è morto in un incidente stradale che si è verificato nella provincia di Zamora, nella Comunità Autonoma di Castiglia e León. A riferirlo è il quotidiano spagnolo MARCA, secondo cui il fatto è avvenuto mentre il calciatore viaggiava con suo fratello al chilometro 65 della A-52. L’auto è stata trovata avvolta dalle fiamme, con la successiva conferma dell’evento da parte della polizia distrettuale di Zamora. Il giocatore spagnolo muore all’età di 28 anni, nel pieno della sua vita, lasciando un vuoto incolmabile nell’anima e nella mente dei suoi cari. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lutto nel mondo del calcio: Jota muore a seguito di un incidente stradale

