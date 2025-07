Sinner al secondo scoglio di Wimbledon | oggi affronta Vukic l’uomo che porta i segni della guerra in Serbia

Oggi, sul campo di Wimbledon, Jannik Sinner si prepara a sfidare un avversario che porta con sé un passato ricco di sfide e resilienza: Aleksandar Vukic. Nato in Australia da genitori serbi, Vukic ha attraversato momenti difficili legati alla guerra nei Balcani, trasformando il dolore in determinazione. Un incontro che promette emozioni e un racconto di forza e speranza, confermando ancora una volta come lo sport unisca e ispiri.

Jannik Sinner al secondo step di Wimbledon. Il numero uno del mondo affronterà oggi Alexsandar Vukic, australiano ma di origini serbe, che ha alle spalle una storia drammatica legata alla guerra dei Balcani. Chi è l’avversario di Sinner. 29 anni, numero 93 del mondo, ma nel recente passato tra i primi cinquanta, Alexsandar Vukic porta le stimmate di una storia drammatica. E’ nato a Sydney il 6 aprile 1996, ma i suoi genitori sono serbi, emigrati dopo essere scappati dalla guerra che imperversava nel Balcani negli anni Novanta. Leggi anche Sinner a Wimbledon, buona la prima, sull'erba va come sul velluto contro Nardi che ringrazia: un ricordo per sempre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sinner al secondo scoglio di Wimbledon: oggi affronta Vukic, l’uomo che porta i segni della guerra in Serbia

In questa notizia si parla di: sinner - vukic - guerra - secondo

Wimbledon, Sinner sul velluto all'esordio: battuto Nardi in tre set, ora sfiderà Vukic Finale 6-4 6-3 6-0 - L’emozione è alle stelle a Wimbledon: sul velluto, l’esordio di Sinner, che supera Nardi in tre set e ora sfida Vukic in un match imperdibile.

? Sinner batte Luca Nardi e al secondo turno di Wimbledon affronterà l'australiano Aleksandar Vukic Vai su Facebook

Chi è Aleksandar Vukic, il prossimo avversario di Jannik Sinner a Wimbledon; Sinner al secondo scoglio di Wimbledon: oggi affronta Vukic, l'uomo che porta i segni della guerra in Serbia; Aleksandar Vukic, chi è l'avversario di Sinner nel 2° turno a Wimbledon.

Aleksandar Vukic, chi è l'avversario di Sinner nel 2° turno a Wimbledon - Il 29enne australiano di origini serbe non ha mai vinto un titolo Atp e ha battuto una sola volta in carriera un top ten. Si legge su msn.com

Sinner-Vukic: a che ora si gioca e dove vederla - Buona la prima per Jannik Sinner che ha superato il connazionale Luca Nardi nel primo turno di Wimbledon. Lo riporta informazione.it