Il trucco della terapeuta per smorzare sul nascere i capricci | Basta una semplice domanda

Sei pronto a scoprire un trucco magico per gestire i capricci dei tuoi bambini? Una terapeuta svela sui social un metodo semplice e efficace: basta una domanda inaspettata per disinnescare le emozioni esplosive e riportarli alla calma. Non risolve il problema alla radice, ma prepara il terreno per un dialogo sereno e costruttivo. Continua a leggere e scopri come trasformare i momenti di crisi in opportunità di crescita.

Gestire i capricci una volta che il bambino ha iniziato a piangere e urlare √® molto complicato, ma una terapeuta suggerisce sui social un sistema semplice e veloce per provare disinnescare la "bomba emotiva" prima che esploda: fare una domanda spiazzante per distrarli e riportarli al presente: "Non risolve il problema alla radice, ma prepara il terreno per un dialogo sereno e costruttivo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

