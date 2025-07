WWE | Evolution 2 Saraya stuzzica i fan su un possibile ritorno

possibile partecipazione all'evento. La domanda di Saraya ha acceso i cuori degli appassionati, pronti a scommettere su un ritorno a sorpresa in WWE. La prospettiva di rivedere l’ex campionessa in azione durante Evolution 2 sta alimentando entusiasmi e speculazioni, lasciando tutti col fiato sospeso: sarà questa la volta buona?

Da quando Saraya ha lasciato la AEW quest’anno, i fan si chiedono se tornerà mai in WWE. Le speculazioni si sono fatte sempre più insistenti, e ora sembra che Saraya abbia lanciato un grosso indizio su un possibile ritorno in occasione di Evolution 2. L’ex Superstar WWE ha pubblicato un post su Twitter in cui si è semplicemente chiesta: “Evolution è questo weekend?”, facendo immediatamente impazzire i fan, che hanno iniziato a ipotizzare una sua apparizione al Premium Live Event. Evolution is this weekend? — SARAYA (@Saraya) July 2, 2025 Questo arriva poco dopo un report di Ringside News, secondo cui fino alla scorsa settimana la WWE non avrebbe ancora contattato Saraya per un ritorno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net