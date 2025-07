Tragedia nel mondo del calcio | è morto Diogo Jota attaccante del Liverpool in un incidente stradale

Il mondo del calcio piange la perdita di Diogo Jota, talento portoghese e stella del Liverpool, scomparso a soli 28 anni in un tragico incidente stradale. Mentre si trovava in auto con il fratello André, il dolore e lo shock sono palpabili tra tifosi, giocatori e addetti ai lavori. La sua velocità , tecnica e passione rimarranno indelebili nei cuori di tutti. La famiglia, gli amici e il mondo dello sport si stringono nel ricordo di un giovane campione che ci ha lasciato troppo presto.

Il mondo del calcio è sotto shock per la tragica scomparsa di Diogo Jota, attaccante portoghese del Liverpool e della nazionale portoghese, morto a soli 28 anni in un incidente stradale. Il dramma è avvenuto mentre era in auto con il fratello André, coinvolto anch'egli nell'incidente. Jota, noto per la sua velocità, tecnica e capacità di

