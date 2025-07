Money Road le anticipazioni del 3 luglio ultima puntata Quanto si spartiranno i concorrenti?

Stasera va in scena l’ultima emozionante puntata di "Money Road", l’esperimento sociale che ha catturato il pubblico. I concorrenti, pronti a sfidarsi lungo il trekking, si preparano a scoprire chi tra loro potrà conquistare la possibilità di dividere la cifra finale. Chi avrà la tenacia e l’astuzia per arrivare al traguardo? La suspense è alle stelle: scopriamo insieme come si concluderà questa coinvolgente avventura.

Questa sera al via il trekking che porrà fine all'esperimento sociale: chi arriverà al traguardo potrà dividere la cifra disponibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Money Road, le anticipazioni del 3 luglio, ultima puntata. Quanto si spartiranno i concorrenti?

In questa notizia si parla di: money - road - anticipazioni - luglio

Alice Agostini la Bellezza di Money Road - Alice Agostini incanta il pubblico con la sua bellezza e determinazione in Money Road, il coinvolgente programma di Sky Uno che mette alla prova dodici viaggiatori nella giungla malese.

Money Road, stasera il gran finale dello strategy game Sky. Le anticipazioni; Money Road, le anticipazioni del 3 luglio, ultima puntata. Quanto si spartiranno i concorrenti?; Finale Isola dei Famosi: anticipazioni mercoledì 2 luglio! La proclamazione del vincitore.

Money Road, stasera il gran finale dello strategy game Sky. Le anticipazioni - Al via il trekking che conclude l'esperimento sociale, montepremi finale già decurtato del 40%: si parte da 180 mila euro. Da tg24.sky.it

Money Road, qual è il montepremi finale? - Ecco le anticipazioni della quinta puntata di oggi, giovedì 3 luglio 2025 su Sky con Fabio Caressa, l'ultima di questa prima edizione. gazzetta.it scrive