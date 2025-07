Giappone | Sardegna protagonista all’Expo 2025 di Osaka con un focus sulla cultura e il turismo

La Sardegna conquista il palcoscenico internazionale all’Expo 2025 di Osaka, con un’esposizione ricca di tradizioni, cultura e innovazioni turistiche. La regione si presenta come un gioiello del Mediterraneo, pronta a affascinare visitatori e partner globali con le sue esperienze uniche. Un’occasione imperdibile per scoprire le meraviglie dell’isola e rafforzare i legami tra Giappone e Sardegna, aprendo nuove prospettive di collaborazione e scoperta.

03 luglio 2025 La Sardegna ha presentato le sue tradizioni culturali e turistiche all'Expo 2025 di Osaka, durante una conferenza stampa tenutasi il 27 giugno. Il tema dell'evento, "Sardinia: new experiences, more emotions in the heart of the Mediterranean Sea", ha messo in risalto l'importanza della regione nel contesto italiano e internazionale.