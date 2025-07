Salerno custodia cautelare in carcere per un 34enne salernitano | era agli arresti domiciliari dallo scorso febbraio

Un nuovo episodio di giustizia a Salerno: un 34enne, inizialmente agli arresti domiciliari, è stato trasferito in carcere dopo un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della Procura. La vicenda si inserisce in un quadro investigativo più ampio, che ha portato all’adozione di misure più severe per tutelare la sicurezza pubblica. La giustizia fa un passo avanti per garantire il rispetto delle leggi e la tutela della comunità salernitana.

In data 30 giugno, la Polizia di Stato della Questura di Salerno – Squadra Mobile ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un 34enne salernitano, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dallo scorso febbraio, poiché ritenuto – sulla base degli elementi raccolti in fase di indagini preliminari da confermare in sede dibattimentale – autore di diversi episodi di furto aggravato, rapina ed estorsione, commessi, tra il mese di luglio e il mese di ottobre 2024, ai danni di addetti alle casse di supermercati ubicati nel territorio del Comune di Salerno, al fine impossessarsi indebitamente di generi alimentari.

