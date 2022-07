Crollo sulla Marmolada, elicottero in volo sul ghiacciaio alla ricerca dei dispersi (Di lunedì 4 luglio 2022) Sono ore difficili sulla Marmolada (VIDEO), dopo che ieri pomeriggio si è verificato il Crollo di un seracco di ghiaccio che ha investito due cordate di alpinisti nel tratto che da Pian dei Fiacconi porta a Punta Penia. Sono almeno 7 i morti e 8 i feriti (di cui due in condizioni delicate). Sarebbero inoltre una trentina le persone che ieri si trovavano sul ghiacciaio al momento del Crollo, ma non è chiaro al momento quante di queste persone siano effettivamente disperse. Al momento, come riferito dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, sono 14 le persone "reclamate", cioè i dispersi per i quali i familiari si sono fatti vivi con le autorità perché non rientrati a casa. Di queste quattro sono cittadini stranieri. Il premier Draghi è arrivato a Canazei (Trento) dove è ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 4 luglio 2022) Sono ore difficili(VIDEO), dopo che ieri pomeriggio si è verificato ildi un seracco di ghiaccio che ha investito due cordate di alpinisti nel tratto che da Pian dei Fiacconi porta a Punta Penia. Sono almeno 7 i morti e 8 i feriti (di cui due in condizioni delicate). Sarebbero inoltre una trentina le persone che ieri si trovavano sulal momento del, ma non è chiaro al momento quante di queste persone siano effettivamente disperse. Al momento, come riferito dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, sono 14 le persone "reclamate", cioè iper i quali i familiari si sono fatti vivi con le autorità perché non rientrati a casa. Di queste quattro sono cittadini stranieri. Il premier Draghi è arrivato a Canazei (Trento) dove è ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Gove… - Agenzia_Ansa : Un numero dove segnalare gli eventuali dispersi nel crollo del seracco di ghiaccio sulla Marmolada. Lo ha istituto… - Agenzia_Ansa : FLASH | Ci sarebbero almeno quattro vittime nel crollo del seracco di ghiaccio avvenuto sulla Marmolada. #ANSA - bilatino2 : RT @AntCianciullo: Crollo sulla Marmolada. Fiumi a secco. Picco di CO2 in atmosfera. Fossili al centro di varie crisi geopolitiche. Ancora… - CardelliAc : RT @Gianl1974: Crollo sulla Marmolada, le notizie di oggi. Sale a 7 il bilancio delle vittime. Draghi: 'Governo rifletta perché non riaccad… -