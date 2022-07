Conte ormai rappresenta solo se stesso: se esce dal governo, dal M5s cadranno altre stelle (Di lunedì 4 luglio 2022) Eppure è così. Mentre la guerra criminale di Putin continua ad uccidere persone innocenti, mentre la crisi economica internazionale colpisce tutti, mentre la situazione geopolitica è sempre più incerta, mentre la pandemia continua anche con il caldo assurdo di queste settimane, mentre la situazione socio economica italiana non è delle migliori, c’è un piccolo uomo alla ricerca di una risposta al suo ego smisurato e alla sua esistenza politica personale. E’ incredibile. Un signor nessuno, venuto alla ribalta politica dal frutto di un compromesso fra Beppe Grillo (Di Maio) e Matteo Salvini per formare un governo completamente ispirato al sovranismo e al populismo. Un premier senza alcuna esperienza di governo e di politica in generale. Un premier con al suo fianco due vice premier che di fatto nel suo primo governo decidevano tutto. Uno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Eppure è così. Mentre la guerra criminale di Putin continua ad uccidere persone innocenti, mentre la crisi economica internazionale colpisce tutti, mentre la situazione geopolitica è sempre più incerta, mentre la pandemia continua anche con il caldo assurdo di queste settimane, mentre la situazione socio economica italiana non è delle migliori, c’è un piccolo uomo alla ricerca di una risposta al suo ego smisurato e alla sua esistenza politica personale. E’ incredibile. Un signor nessuno, venuto alla ribalta politica dal frutto di un compromesso fra Beppe Grillo (Di Maio) e Matteo Salvini per formare uncompletamente ispirato al sovranismo e al populismo. Un premier senza alcuna esperienza die di politica in generale. Un premier con al suo fianco due vice premier che di fatto nel suo primodecidevano tutto. Uno ...

