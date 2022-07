Benzina a 1.30€ appena: dove si trovano questi distributori (Di lunedì 4 luglio 2022) Il caro Benzina è aggravato dalla stagione delle partenze in auto. Esiste una località vacanziera dove il prezzo al litro è 1,30 euro Il superamento della soglia dei 2 euro al litro per la Benzina è stato per gli italiani un momento devastante. Il caro Benzina, o in generale il caro carburante, si va a L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 4 luglio 2022) Il caroè aggravato dalla stagione delle partenze in auto. Esiste una località vacanzierail prezzo al litro è 1,30 euro Il superamento della soglia dei 2 euro al litro per laè stato per gli italiani un momento devastante. Il caro, o in generale il caro carburante, si va a L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

censore_ : RT @censore_: Se si tiene conto che ci sono 30 cent in meno la benzina da questi ladri sarebbe costata 2,63 !! Per la G.dF, magistratura,… - CrisciGloria : - ILPOPOLODITALIA : @ilgiornale Lo schifo di certi imbratta carte diventa ignobile quando arrivano a certe contorsioni mentali. Divent… - ILPOPOLODITALIA : @lucianocapone Cazzate propagandistiche colme di menzogne scritte con una spregiudicatezza ignobile. In Russia il p… - PieroVendramel : RT @censore_: Se si tiene conto che ci sono 30 cent in meno la benzina da questi ladri sarebbe costata 2,63 !! Per la G.dF, magistratura,… -

Nuova Honda Civic Type R 2023: scatta il conto alla rovescia ...lega leggera da 20 pollici e gli pneumatici maxi size (rumors di rete indicano una misura di 265/30)... Se la precedente generazione montava un due litri turbo benzina da 320 cavalli abbinato a un cambio ... Prezzo benzina e diesel, oggi calo in Italia ... il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 2,061 euro/litro (2,070 il valore del 30 giugno), con i diversi marchi compresi tra 2,047 e 2,069 euro/litro (no logo 2,049). Il ... Motorionline ...lega leggera da 20 pollici e gli pneumatici maxi size (rumors di rete indicano una misura di 265/)... Se la precedente generazione montava un due litri turboda 320 cavalli abbinato a un cambio ...... il prezzo medio nazionale praticato dellain modalità self è 2,061 euro/litro (2,070 il valore delgiugno), con i diversi marchi compresi tra 2,047 e 2,069 euro/litro (no logo 2,049). Il ... Prezzi benzina: dopo oltre un mese, si rivede un lieve ribasso