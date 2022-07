A Saronno un possibile corteo non autorizzato fa spostare quello certo e autorizzato (Di lunedì 4 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color A Saronno il corteo storico autorizzato e già annunciato, deve lasciare il posto ad un probabile corteo non autorizzato. E’ quanto accadrà sabato prossimo, 9 luglio, giorno in cui era in programma il corteo storico organizzato dal gruppo “Sant’Antoni da Saronn”, che da anni organizza la rievocazione storica legata alle celebrazioni di Sant’Antonio, il 17 ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 4 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ailstoricoe già annunciato, deve lasciare il posto ad un probabilenon. E’ quanto accadrà sabato prossimo, 9 luglio, giorno in cui era in programma ilstorico organizzato dal gruppo “Sant’Antoni da Saronn”, che da anni organizza la rievocazione storica legata alle celebrazioni di Sant’Antonio, il 17 ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

