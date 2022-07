Udine | ritrovato un escursionista dopo giorni di ricerche | “È sopravvissuto grazie all’acqua piovana”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 luglio 2022) ÈGianpaolo Baggio, l’ingegnere 31 enne di Torreano di Cividale, scomparso sul Matajur, in Friuli.essere rimasto bloccato a strapiombo sulle montagne senza cibo né acqua, si è salvatoall’intervento dei pompieri e al personale alpino, ma soprattutto ad Armando Pittoni, caposquadra dei Vigili del fuoco e responsabile delle operazioni di soccorso. Secondo quanto riportato dal Gazzettino le speranze di trovare in vita l’uomocinqueerano pochissime, ma Pittoni non si è dato per vinto e,essersi confrontato più volte con i genitori dell’, aveva capito che si trattava di un esperto in grado di studiare tutto nei minimi dettagli: “Una persona così se ha avuto un problema sa come affrontarlo, mi sono detto”. Ad aiutare ...