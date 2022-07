Superbonus, termovalorizzatore di Roma e Reddito di cittadinanza: Conte ricomincia da tre (Di domenica 3 luglio 2022) Domani sera sapremo se il MoVimento Cinquestelle uscirà dal governo o continuerà a far parte dell'esecutivo, sempre più dimezzato e con oramai tutte le sue bandierine rimosse. Perché se è vero che il Superbonus 110% è stato stoppato perché costa troppo, sul termovalorizzatore di Roma il premier Mario Draghi non intende fare un passo indietro e ora anche sul Reddito di cittadinanza arriva una stretta, ai 5stelle non rimarrà nessun vessillo da sventolare. Il verdetto uscirà dall'atteso faccia a faccia tra il presidente del Consiglio e Giuseppe Conte di domani pomeriggio a Palazzo Chigi. E in mattinata Conte riunirà il direttivo del Movimento per avere una mandato a trattare con SuperMario. Un incontro fissato dagli stessi protagonisti nel corso di una telefonata nel ... Leggi su iltempo (Di domenica 3 luglio 2022) Domani sera sapremo se il MoVimento Cinquestelle uscirà dal governo o continuerà a far parte dell'esecutivo, sempre più dimezzato e con oramai tutte le sue bandierine rimosse. Perché se è vero che il110% è stato stoppato perché costa troppo, suldiil premier Mario Draghi non intende fare un passo indietro e ora anche suldiarriva una stretta, ai 5stelle non rimarrà nessun vessillo da sventolare. Il verdetto uscirà dall'atteso faccia a faccia tra il presidente del Consiglio e Giuseppedi domani pomeriggio a Palazzo Chigi. E in mattinatariunirà il direttivo del Movimento per avere una mandato a trattare con SuperMario. Un incontro fissato dagli stessi protagonisti nel corso di una telefonata nel ...

