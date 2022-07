Scaroni: 'Troppe chiacchiere sul Milan. Maldini e Massara punti di forza, tutti convinti di andare avanti. Elliott ci sostiene' (Di domenica 3 luglio 2022) Il presidente del Milan, Paolo Scaroni ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera, dell'attuale situazione del club rossonero e di... Leggi su calciomercato (Di domenica 3 luglio 2022) Il presidente del, Paoloha parlato ai microfoni del Corriere della Sera, dell'attuale situazione del club rossonero e di...

Pubblicità

_sseraphic : RT @MilanNewsit: CorSera - Scaroni: 'Troppe chiacchiere, non ci siamo mai fermati. Maldini e Massara rappresentano il nostro punto di forza… - MilanWorldForum : Scaroni sul Milan e sui rinnovi. Le dichiarazioni QUI -) - MarcoR222 : RT @MilanNewsit: CorSera - Scaroni: 'Troppe chiacchiere, non ci siamo mai fermati. Maldini e Massara rappresentano il nostro punto di forza… - MilanSpazio : Scaroni esce allo scoperto: “Rinnovi di Maldini e Massara? Troppe chiacchere, noi non lo abbiamo mai fatto!” - PianetaMilan : #Milan, #Scaroni: “Troppe chiacchiere, non ci siamo mai fermati sul #calciomercato” #ACMilan #SempreMilan -