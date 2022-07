Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto «sì»: l’arrivo in Jaguar, pochi invitati tutti vestiti di bianco (Di domenica 3 luglio 2022) Se non è il matrimonio dell’anno, poco ci manca. Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto di sì a Montalcino, in provincia di Siena, davanti a pochi amici, tanti curiosi e al sindaco Silvio Franceschelli, per una emozionante cerimonia. Un matrimonio a sorpresa, come rivelato in anteprima da Leggo pochi giorni fa. Vestite di bianco come tutti gli invitati, una trentina in tutto, la cantante e la ex compagna di Silvio Berlusconi si sono unite civilmente: l’arrivo a bordo di una Jaguar bianca, per rispettare il rigoroso dress code che prevedeva appunto il bianco come colore dominante. pochi invitati, quasi ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 3 luglio 2022) Se non è il matrimonio dell’anno, poco ci manca.di sì a Montalcino, in provincia di Siena, davanti aamici, tanti curiosi e al sindaco Silvio Franceschelli, per una emozionante cerimonia. Un matrimonio a sorpresa, come rivelato in anteprima da Leggogiorni fa. Vestite dicomegli, una trentina in tutto, la cantante e la ex compagna di Silvio Berlusconi si sono unite civilmente:a bordo di unabianca, per rispettare il rigoroso dress code che prevedeva appunto ilcome colore dominante., quasi ...

