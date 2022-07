Mi ha lasciato perché non voleva figli. Ora sta per diventare papà (Di domenica 3 luglio 2022) Sposata giovane, a 24 anni, dopo un fidanzamento iniziato al liceo. Dopo quattro anni dopo ci lasciamo, perché lui non vuole avere figli mentre io desidero allargare la famiglia. Dopo una separazione civile seguita da un divorzio breve le nostre strade si dividono. Poco dopo vengo a sapere che lui ha una nuova compagna e che aspettano un bambino. So che dovrei andare avanti, ma non riesco a smettere di pensare a quello che ha fatto. Sono arrabbiata e amareggiata e avrei voglia di gridargli in faccia tutto il mio disprezzo. Mi sento persa. Hai presente quando nei film che più ci appassionano appaiono quei finali inaspettati che ci lasciano un sapore amaro in bocca che non riusciamo a lavare via? Questo accade perché tutti ci aspettiamo un lieto fine, e quando non lo otteniamo nella realtà ci rifugiamo nelle pellicole cinematografiche. ... Leggi su dilei (Di domenica 3 luglio 2022) Sposata giovane, a 24 anni, dopo un fidanzamento iniziato al liceo. Dopo quattro anni dopo ci lasciamo,lui non vuole averementre io desidero allargare la famiglia. Dopo una separazione civile seguita da un divorzio breve le nostre strade si dividono. Poco dopo vengo a sapere che lui ha una nuova compagna e che aspettano un bambino. So che dovrei andare avanti, ma non riesco a smettere di pensare a quello che ha fatto. Sono arrabbiata e amareggiata e avrei voglia di gridargli in faccia tutto il mio disprezzo. Mi sento persa. Hai presente quando nei film che più ci appassionano appaiono quei finali inaspettati che ci lasciano un sapore amaro in bocca che non riusciamo a lavare via? Questo accadetutti ci aspettiamo un lieto fine, e quando non lo otteniamo nella realtà ci rifugiamo nelle pellicole cinematografiche. ...

