La trappola dell'Agenzia delle Entrate: Fisco, una risposta e ti fregano, Conto corrente e carte, cosa evitare (Di domenica 3 luglio 2022) Avete presente il "quinto emendamento" dei polizieschi americani? Nessuno può essere obbligato a testimoniare contro se stesso. La norma esiste anche nel nostro ordinamento e ci consente di restare in silenzio di fronte a domande delle autorità che potrebbero inguaiarci. Ma se ci autoaccusiamo pensando di difenderci? Chi ha un minimo di esperienza di libri gialli o di legal thriller sa che l'eventualità non è così improbabile. Tento di scagionarmi e mi inabisso nel fango. Ruota intorno a questa ipotesi gran parte della nuova strategia del Fisco per stanare gli evasori. Intendiamoci, non è che domani ci piomberà a casa Hercule Poirot per metterci alle strette con i suoi micidiali interrogatori. Il meccanismo è più semplice. E riguarda la possibilità da parte dell'Agenzia delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Avete presente il "quinto emendamento" dei polizieschi americani? Nessuno può essere obbligato a testimoniare contro se stesso. La norma esiste anche nel nostro ordinamento e ci consente di restare in silenzio di fronte a domandee autorità che potrebbero inguaiarci. Ma se ci autoaccusiamo pensando di difenderci? Chi ha un minimo di esperienza di libri gialli o di legal thriller sa che l'eventualità non è così improbabile. Tento di scagionarmi e mi inabisso nel fango. Ruota intorno a questa ipotesi gran partea nuova strategia delper stanare gli evasori. Intendiamoci, non è che domani ci piomberà a casa Hercule Poirot per metterci alle strette con i suoi micidiali interrogatori. Il meccanismo è più semplice. E riguarda la possibilità da partee ...

