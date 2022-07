Juve: a un anno dal mancato arrivo di Pjanic, ad Allegri serve ancora un regista. Tutti i nomi, ma serve cedere (Di domenica 3 luglio 2022) Un anno è ormai passato da quando per le prime volte Massimiliano Allegri faceva intendere con interviste ufficiali, che si aspettava... Leggi su calciomercato (Di domenica 3 luglio 2022) Unè ormai passato da quando per le prime volte Massimilianofaceva intendere con interviste ufficiali, che si aspettava...

Pubblicità

SalvaThor59 : Andrea Agnelli premiato dall'Arcigay in quanto gayfriendly. Quest'anno la Juve vince lo scudetto. - cmdotcom : #Juve: a un anno dal mancato arrivo di #Pjanic, ad #Allegri serve ancora un regista. Tutti i nomi, ma serve cedere… - Nathan_Gr_ : RT @Enrico_ds27: @Nathan_Gr_ Sbaglio o il Dortmund ha chiuso per Bensebainy per una cifra ridicola? Quest’anno il mercato dei difensori/bra… - Tomas1374 : 'Partecipare alla fase di recupero pallone e puntare tutto sulla velocità' Avrà visto un altro giocatore in questi… - sportli26181512 : Juve: a un anno dal mancato arrivo di Pjanic, ad Allegri serve ancora un regista. Tutti i nomi, ma serve cedere: Un… -