F1 GP Gran Bretagna 2022, Binotto: “Se Ocon avesse fermato la macchina altrove, Leclerc avrebbe vinto” (Di domenica 3 luglio 2022) “E’ un’occasione persa, Leclerc stava vincendo a pochi giri dalla fine e ha fatto una Grande gara. Se Ocon avesse fermato la macchina altrove, Leclerc avrebbe vinto. E’ un quarto posto strameritato da parte sua, si poteva fare di più ma è frutto di circostanze esterne. Il mancato pit-stop? Non ci stava, perché potevamo fermarne solo uno visto che le due macchine erano vicine. Abbiamo deciso di fermare Sainz perché Leclerc era in testa e aveva le gomme più fresche. Non è una scelta presa a caso, ho provato a calmarlo alla fine. Sainz invece oggi è stato bravissimo”. Lo ha detto Mattia Binotto, team principal della Ferrari, dopo il Gran Premio di Gran ... Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) “E’ un’occasione persa,stava vincendo a pochi giri dalla fine e ha fatto unade gara. Sela. E’ un quarto posto strameritato da parte sua, si poteva fare di più ma è frutto di circostanze esterne. Il mancato pit-stop? Non ci stava, perché potevamo fermarne solo uno visto che le due macchine erano vicine. Abbiamo deciso di fermare Sainz perchéera in testa e aveva le gomme più fresche. Non è una scelta presa a caso, ho provato a calmarlo alla fine. Sainz invece oggi è stato bravissimo”. Lo ha detto Mattia, team principal della Ferrari, dopo ilPremio di...

