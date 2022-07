Enrica Sabatini Rousseau ' Conte auto - referenziale ha creato un Consiglio che è un' aberrazione M5s'

(Di domenica 3 luglio 2022) Critiche ad alzo zero: di Giuseppe"si nota l'referenzialità esasperata", il "desiderio di essere al centro di tutta la forza politica, di esercitarne potere e controllo. Haun ...

Pubblicità

NoiSiamoPronti : Il M5S sprofonda sia per colpa del bullo appulo, sia perché chi li ha votati si è reso conto di quanto siano inetti… -

Secondo, compagna di Davide Casaleggio e socia dell'associazione Rousseau, il M5S 'non interpreta più e non rispetta quei valori sui quali Casaleggio aveva fondato' il movimento. A Sky Tg24 ...Lo dice, intervistata da Skytg24,, ex esponente del M5S, compagna di Davide Casaleggio e socia dell'associazione Rousseau.rimarca le mancate consultazione degli iscritti ...Atmosfere gospel è la rassegna di Gospel a cura di C.F.A. Accademia Musicale dei Campi Flegrei che fa tappa a Gaeta sabato 9 alla chiesa di Santa Maria di ...La mostra di Enrica Berselli, Alice Padovani e Federica Poletti sarà visitabile dal 6 luglio al 18 settembre 2022 MODENA - Le artiste modenesi Enrica ...