Come eliminare falene, insetti e formiche: il trucco semplice ed ecologico! (Di domenica 3 luglio 2022) L’arrivo dell’estate e del caldo coincide con l’arrivo anche di fastidiosi insetti Come le mosche, le falene, le formiche ecc...in commercio ci sono tantissimi prodotti di natura chimica per eliminarli. Ma negli ultimi anni sempre più persone vogliono contrastare gli insetti con metodi naturali e fatti in casa e in questo articolo vi spiegheremo Come creare voi stessi una carta moschicida. Nelle sere estive spesso si vorrebbe passare del tempo all’aperto, soprattutto la sera quando cala il sole cocente e ci si può rilassare, magari seduti in giardino o su un terrazzo, ma si accende una sola luce, non solo arrivano le zanzare nelle zone in cui sono presenti, ma anche falene e insetti di vario tipo. Se volete creare la carta moschicida in casa, dovete ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 3 luglio 2022) L’arrivo dell’estate e del caldo coincide con l’arrivo anche di fastidiosile mosche, le, leecc...in commercio ci sono tantissimi prodotti di natura chimica per eliminarli. Ma negli ultimi anni sempre più persone vogliono contrastare glicon metodi naturali e fatti in casa e in questo articolo vi spiegheremocreare voi stessi una carta moschicida. Nelle sere estive spesso si vorrebbe passare del tempo all’aperto, soprattutto la sera quando cala il sole cocente e ci si può rilassare, magari seduti in giardino o su un terrazzo, ma si accende una sola luce, non solo arrivano le zanzare nelle zone in cui sono presenti, ma anchedi vario tipo. Se volete creare la carta moschicida in casa, dovete ...

