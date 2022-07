Calciomercato.com: “Milan interessato a un prospetto francese” (Di domenica 3 luglio 2022) Giorni infuocati per i campioni d’Italia, dopo il rinnovo di Maldini e Massara il Milan vuole tornare subito al top sul mercato. Dopo che l’obbiettivo Sven Botman è svanito, la squadra rossonera è alla ricerca di un nuovo difensore. Il pacchetto difensivo è quello meno completo nel Milan che, dopo l’addio di Romagnoli si trova solamente con 2 difensori centrali di ruolo, Tomori e Kalulu aspettando Kjær ancora infortunato. Secondo i colleghi di Calciomercato.com, il Milan sta sondando il 22enne francese Oumar Solet giocatore del Salisburgo e della nazionale under-21 francese. Il classe 00? era stato anche proposto al Torino, staremo a vedere nei prossimi giorni come si muoverá la nuova proprietà per concludere l’affare in entrata. seriea24.it. Leggi su seriea24 (Di domenica 3 luglio 2022) Giorni infuocati per i campioni d’Italia, dopo il rinnovo di Maldini e Massara ilvuole tornare subito al top sul mercato. Dopo che l’obbiettivo Sven Botman è svanito, la squadra rossonera è alla ricerca di un nuovo difensore. Il pacchetto difensivo è quello meno completo nelche, dopo l’addio di Romagnoli si trova solamente con 2 difensori centrali di ruolo, Tomori e Kalulu aspettando Kjær ancora infortunato. Secondo i colleghi di.com, ilsta sondando il 22enneOumar Solet giocatore del Salisburgo e della nazionale under-21. Il classe 00? era stato anche proposto al Torino, staremo a vedere nei prossimi giorni come si muoverá la nuova proprietà per concludere l’affare in entrata. seriea24.it.

