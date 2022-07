Alla Triennale una Honey Factory per avvicinare i bambini al mondo delle api (Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Una Honey Factory Alla Triennale di Milano per avvicinare i bambini al mondo delle api. Sponsorizzati da Kone, Apicolturaurbana.it organizza una serie di laboratori, rivolti ai bambini dai 6 ai 10 anni, che si terranno il 3, 17 e 31 luglio e il 4 settembre, sempre alle 17.00. I più piccoli, grazie all'aiuto di un apicoltore esperto, potranno avvicinarsi così a una famiglia di api. I laboratori si terranno all'Honey Factory, apposita struttura situata nel giardino della Triennale. Progettata dal designer Francesco Faccin insieme a Mauro Veca, imprenditore agricolo e apicoltore urbano professionista, è strutturata in modo da funzionare come luogo ospitale per ... Leggi su iltempo (Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Unadi Milano peralapi. Sponsorizzati da Kone, Apicolturaurbana.it organizza una serie di laboratori, rivolti aidai 6 ai 10 anni, che si terranno il 3, 17 e 31 luglio e il 4 settembre, sempre alle 17.00. I più piccoli, grazie all'aiuto di un apicoltore esperto, potranno avvicinarsi così a una famiglia di api. I laboratori si terranno all', apposita struttura situata nel giardino della. Progettata dal designer Francesco Faccin insieme a Mauro Veca, imprenditore agricolo e apicoltore urbano professionista, è strutturata in modo da funzionare come luogo ospitale per ...

