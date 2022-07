“Un super Senza veli” Myrta Merlino osa in vacanza | baci con Marco Tardelli e poi via il costume

“Un super topless”. Myrta Merlino osa in vacanza: baci con Marco Tardelli e poi via il costume (Di sabato 2 luglio 2022) Myrta Merlino in Senza veli, la foto sta spopolando in queste ultime ore dopo che la conduttrice televisiva è stata beccata dagli attentissimi paparazzi del settimanale Vero. La donna, dopo le fatiche di questi mesi per quanto riguarda gli aspetti lavorativi, ha deciso di staccare un po’ la spina e di viversi appieno delle vacanze da sogno. Ovviamente in dolce compagnia del suo compagno Marco Tardelli, con il quale ha iniziato una relazione sentimentale cinque anni fa grazie ad una cena. Myrta Merlino in Senza veli e la foto fa subito boom in rete. Ad inizio giugno lei era andata nel panico nel corso del programma Non è l’Arena, quando Massimo Giletti era svenuto in diretta: “Allora adesso stiamo cercando di capire, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 2 luglio 2022)in, la foto sta spopolando in queste ultime ore dopo che la conduttrice televisiva è stata beccata dagli attentissimi paparazzi del settimanale Vero. La donna, dopo le fatiche di questi mesi per quanto riguarda gli aspetti lavorativi, ha deciso di staccare un po’ la spina e di viversi appieno delle vacanze da sogno. Ovviamente in dolce compagnia del suo compagno, con il quale ha iniziato una relazione sentimentale cinque anni fa grazie ad una cena.ine la foto fa subito boom in rete. Ad inizio giugno lei era andata nel panico nel corso del programma Non è l’Arena, quando Massimo Giletti era svenuto in diretta: “Allora adesso stiamo cercando di capire, ...

QuotidianPost : Cerchi un dessert facile e veloce? Prova i tartufini cremosi senza cottura e i pancake super soffici… - morry74 : Lo show di Erdogan al vertice Nato: “Io super mediatore della guerra, si risolverà senza nessun perdente”… - lorenzop861 : @famigliasimpson @napoliforever89 @enrick81 @1vs100tw @Tvottiano @carlo234556 @CIAfra73 @misterf_tweets @IntornoTv… - SadalSuud33 : RT @Marco61322288: Io come portiere mi prenderei questo, giocava nei super boys e parlava senza riuscire a vedere la palla, e giocava pure… - MauroTurri1 : RT @Renziani1: #Calenda? quando è tranquillo è un piacere parlarci. Quando invece si lancia in previsioni alla divino Otelma non ne azzecca… -