Pavoletti resta al Cagliari nonostante la retrocessione | rinnoverà fino al 2025

(Di sabato 2 luglio 2022)rinnova con ilalla: i dettagli Leonardoha deciso dire allain Serie B, eal. Il numero 30 rossoblù, come riportato da L’Unione Sarda, resterà anche in cadetteria spalmandosi l’ingaggio: l’obiettivo è riportare la compagine sarda nel massimo campionato nel minor tempo possibile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

