Il Paradiso delle Signore spoiler: chi va via e chi entra nel cast, i nomi bomba (Di sabato 2 luglio 2022) Colpi di scena riservati agli aficionados della soap made in Italy, Il Paradiso delle Signore. Nuovi ingressi e addii previsti per la nuova stagione della serie Rai. Scopriamone di più insieme leggendo l’articolo. Anticipazioni succulente in vista de Il Paradiso delle Signore 7, grazie ad Aurora – Tv, ed in particolare alle Stories della casa di produzione del format. Innanzitutto torna Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e un possibile cambiamento coinvolgerebbe Chiara Russo (Maria Puglisi). Si può invece escludere l’ingresso nel cast della soap di Jenny De Nucci, già presente in Un passo dal cielo e nella fiction Don Matteo. L’attrice è infatti impegnata nelle riprese di un film ai Videa Studi televisivi, ragion per cui non comparirà ne Il Paradiso ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 2 luglio 2022) Colpi di scena riservati agli aficionados della soap made in Italy, Il. Nuovi ingressi e addii previsti per la nuova stagione della serie Rai. Scopriamone di più insieme leggendo l’articolo. Anticipazioni succulente in vista de Il7, grazie ad Aurora – Tv, ed in particolare alle Stories della casa di produzione del format. Innanzitutto torna Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e un possibile cambiamento coinvolgerebbe Chiara Russo (Maria Puglisi). Si può invece escludere l’ingresso neldella soap di Jenny De Nucci, già presente in Un passo dal cielo e nella fiction Don Matteo. L’attrice è infatti impegnata nelle riprese di un film ai Videa Studi televisivi, ragion per cui non comparirà ne Il...

