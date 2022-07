Il mostro dei mari, l'epopea piratesca di Netflix (Di sabato 2 luglio 2022) Pur senza una particolare originalità, Il mostro dei mari è una pellicola d'animazione che non mancherà di irretire il pubblico grazie a una splendida animazione che guarda alle pietre miliari della narrativa piratesca Leggi su ilgiornale (Di sabato 2 luglio 2022) Pur senza una particolare originalità, Ildeiè una pellicola d'animazione che non mancherà di irretire il pubblico grazie a una splendida animazione che guarda alle pietre miliari della narrativa

Pubblicità

MassimoMario1 : ci hanno massacrato di tasse per tre decenni perché la stabilità dei prezzi era un valore assoluto. adesso che ci h… - llamamemorticia : A me quel mostro a forma di fiore metteva angoscia raga non so che dire non ce la facevo a guardarlo :((( al contem… - Silvana22248376 : RT @Silvana22248376: Ho realizzato il video dove mostro la Bibbia cattolica, ho anche fatto una foto della Bibbia dei Testimoni di Geova, s… - marisavillani : RT @AlexBazzaro: Londra, parente che vive qui da 32 anni. “Alex ma perché parli ancora così tanto di Covid?” (Mostro le notizie online de… - FrancoZerlenga : pessimismo vittimismo sono perdita di tempo stupenda l’introduzione del Mostro di Renzi dove dice di essere uomo fe… -