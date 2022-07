GTWC Europe, Misano Q1: Weerts al top per 33 millesimi su Abril, 16° posto per Valentino Rossi (Di sabato 2 luglio 2022) Charles Weerts (WRT #32) regala la pole-position ad Audi per la race-1 di Misano Adriatico del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Il campione in carica ha dato spettacolo nell’impianto romagnolo precedendo di solo 33 millesimi di scarto monegasco Vincent Abril (JP Motorsport #112). Il dominio della casa dei Quattro Anelli è stato interrotto durante le qualifiche odierne, oltremodo incerte sino alla bandiera a scacchi. Terzo posto per Timur Boguslavskiy (Akkodis ASP #89/Mercedes), abile a precedere il teammate Jim Pla (Akkodis ASP #88) ed a Lorenzo Patrese. Sessione da incorniciare per il figlio di Riccardo Patrese, al debutto tra i PRO nel GTWC Europe Sprint Cup. Ricordiamo che il #12 del Tresor by Car Collection milita ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Charles(WRT #32) regala la pole-position ad Audi per la race-1 diAdriatico del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup. Il campione in carica ha dato spettacolo nell’impianto romagnolo precedendo di solo 33di scarto monegasco Vincent(JP Motorsport #112). Il dominio della casa dei Quattro Anelli è stato interrotto durante le qualifiche odierne, oltremodo incerte sino alla bandiera a scacchi. Terzoper Timur Boguslavskiy (Akkodis ASP #89/Mercedes), abile a precedere il teammate Jim Pla (Akkodis ASP #88) ed a Lorenzo Patrese. Sessione da incorniciare per il figlio di Riccardo Patrese, al debutto tra i PRO nelSprint Cup. Ricordiamo che il #12 del Tresor by Car Collection milita ...

