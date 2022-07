Graziano Pellè e la modella Viky Varga hanno detto sì | matrimonio e party a Ostuni nella villa di Mondadori

(Di sabato 2 luglio 2022) Nozze adoggi per l'ex attaccante del Lecce. Il bomber salentino ha scelto la masseria della famiglia, nelle campagne della Città Bianca per...

Pubblicità

florenzioo : @AndreaFrasca9 Graziano Pellè - shaw_uqi : Alberto Gilardino, Vincenzo Iaquinta, Luca Toni, Graziano Pelle? - allenapenascam : @JohnTextor graziano pelle. - Pelamity : Graziano Pellè almeno quattro volte a partita - AskForManu_ : @SamueleS14 @juanito1897 Con Antonio Conte sembrava un giocatore di calcio anche Graziano Pellè eh -

Giovedì 4 agosto eccoRomani, noto per aver fondato i Rocking Chairs e per la lunga carriera solista; la sua è stata definita da Paolo Vites come "la miglior voce rock italiana, degna di uno ...La grande emozione, è invece arrivata quando Marco Mancinelli " figlio di'la Leggenda', monumento dell'equitazione mondiale e milanese doc " è sceso sul campo gara per consegnare la Coppa ...