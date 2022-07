(Di sabato 2 luglio 2022) Ad Albon, nella Drome, un'azienda alleva decine di migliaia di lumache per la: la lorocontiene collagene, acido glicolico, allantoina o tubulina, ingredienti apprezzati per le ...

Pubblicità

Agenzia ANSA

Ad Albon, nella Drome, un'azienda alleva decine di migliaia di lumache per la cosmesi biologica: la lorocontiene collagene, acido glicolico, allantoina o tubulina, ingredienti apprezzati per le loro proprieta' rigeneranti. 2 luglio 2022... Tunisia eU23M. Italia nel girone A con Turchia, Algeria Under 23 Maschile Riccardo Chinellato (2000, 1.98, Pallacanestro Piacentina) Antonio Gallo (2000, 1.88,Opportunity Shop ... Francia, la bava di lumaca usata per la cosmesi biologica - Mondo