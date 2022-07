F1 | Liam Lawson sostituisce Juri Vips in Red Bull

(Di sabato 2 luglio 2022) Erano giunte novità sul caso riguardante il pilota. Il racing driver estone, attuale alfiere in F2 del Team Hitech e facente parte della Red, era stato infatti al centro di una situazione particolare: il 21enne nativo di Tallinn, nel corso di una diretta su Twitch mentre giocava al noto videogioco Call of Duty, si è lasciato andare a un epiteto razzista. Per questo la scuderia di Milton Keynes in un primo momento aveva annunciato quanto segue: “La RedRacing ha sospeso il pilota juniorda tutti i compiti del team con effetto immediato, in attesa di un’indagine completa sull’accaduto“. Una presa di posizione molto chiara della squadra anglo-austriaca, contraria a qualunque tipo di abuso perché aderente a una politica di tolleranza zero per il linguaggio o ...

Jüri Vips è stato appena licenziato dalla Red Bull Academy per le frasi discriminatorie pronunciate in una diretta Twitch. La Red Bull ha ufficializzato la promozione di Liam Lawson come pilota di riserva al posto di Juri Vips, licenziato dal team dopo le parole razziste durante una live su Twitch.