Dicono tutti che fanno ingrassare | ma ti sveliamo un segreto…

Leggi su curiosauro

(Di sabato 2 luglio 2022) Ci sono alcuni alimenti che sono diventati fobici. Non si mangiano, si evitano come la peste pensando così di dimagrire, ma ovviamente ci si sbaglia. A farnon sono degli alimenti nello specifico, ma altro… Succede che chi si accinge a intraprendere un percorso alimentare che presuppone una dieta dimagrante prenda in antipatia alcuni cibi. Una vera e propri fobia capace di diventare ossessione. I peggiori non sono coloro che si prestano a diete fai da te, bensì i malcapitati che, pensando di affidarsi ad esperti (anche conclamati e magari vecchia scuola) si ritrovano a mangiare mezzo panino a pranzo. Ma a farè ben altro… - curiosauro.itElimini i carboidrati, pensi di dimagrire e invece… I carboidrati sono essenziali per una dieta ben bilanciata in grado di dare benessere, energia e rendere la forma fisica più armoniosa. Spesso si ...