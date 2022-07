Costi aumentati a causa dell’elettrificazione: parla Arnaud Ribault (Di sabato 2 luglio 2022) Secondo Arnaud Ribault, dirigente di Citroën, la corsa all’elettrico comporta Costi aumentati per le auto popolari. Vediamo perché. L’elettrico comporta Costi aumentati? La dichiarazione di Ribault è avvenuta nel corso della presentazione della nuova C4-X, disponibile anche in versione elettrica. Il suo parere è che si stia bruciando le tappe con l’elettrico, e che le Leggi su periodicodaily (Di sabato 2 luglio 2022) Secondo, dirigente di Citroën, la corsa all’elettrico comportaper le auto popolari. Vediamo perché. L’elettrico comporta? La dichiarazione diè avvenuta nel corso della presentazione della nuova C4-X, disponibile anche in versione elettrica. Il suo parere è che si stia bruciando le tappe con l’elettrico, e che le

Pubblicità

infoiteconomia : Costi aumentati a causa dell’elettrificazione: parla Arnaud Ribault - MH1765727704 : @AlfredoPedulla Alfredo lascia qualcosa anche agli altri!… i costi degli ombrelloni sono aumentati per tutti. - Chiarapia11 : @OttobreInfo @agatamicia Sisi ma i costi erano già aumentati prima della guerra - nogovdraghi : Quindi un surplus di moneta che sta circolando in quel sistema, mentre noi Europei oltre a importare in parte il gu… - PedroPabloPrad6 : RT @angelo_falanga: un dispetto che costa caro ?? ?? Dal 1° luglio i prezzi dell' #elettricità e del #gas naturale sono aumentati in #Lituan… -