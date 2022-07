(Di sabato 2 luglio 2022) Bergamo. Sono numerose le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano, tantee le Grazielliadi. Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 2 e domenica 3 luglio. BERGAMO SABATO 2 LUGLIO – Alla Carrara in mostra capolavoro di Velázquez – “La stanza vuota”, alla GAMeC mostra dedicata a Christian Frosi – “Transfigured”, a Palazzo della Ragione mostra di Anri Sala – Una mostra inaugura le celebrazioni per i trent’anni della GAMeC – Alla Galleria Michelangelo in mostra le opere di Vittorio Bellini – “Festa della Sicilia” a Bergamo – A Daste “Cluster”, evento di ricerca sonora e sperimentazione artistica multimediale – Arriva Kioskomusic, nove concerti nel parco della Malpensata – “”,-end ...

Dall'1 al 3 luglio torna, il progetto ideato e organizzato da Ink Club ed Edoné. È la quinta edizione delche porta sui palchi della città i progetti musicali della provincia. Con tantissime novità.... non solo perché la partecipazione aldi Sanremo gli ha regalato la consacrazione ... Pur senza eccessivo, la giovane non aveva mancato di stare vicino al cantante a Sanremo ed ... Clamore festival, mostre e le intramontabili grazielle: il week-end in città Se molti viaggi migratori hanno i Paesi africani come punto di partenza, è purtroppo vero che nella narrazione globale sulle migrazioni manca proprio il punto di vista di chi questi viaggi li affronta ...3 giorni di musica ed incontri volti a riunire il maggior numero di realtà musicali di Bergamo! Evento organizzato da Ink Club APS e circolo ARCI, in collaborazione con lo Spazio Giovanile Edoné. Clam ...