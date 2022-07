Cingolani: "Inverno difficile se la Russia chiude il gas Con lo stop di Nord Stream i prezzi aumenteranno" (Di sabato 2 luglio 2022) "La sfida e' accumulare il gas per l'Inverno: siamo al 60% degli stoccaggi, dobbiamo arrivare al 90%" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 2 luglio 2022) "La sfida e' accumulare il gas per l': siamo al 60% degli stoccaggi, dobbiamo arrivare al 90%" Segui su affaritaliani.it

