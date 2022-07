Alberto e Charlène di Monaco festeggiano 11 anni di matrimonio (tra luci e ombre) (Di sabato 2 luglio 2022) Il 2 luglio 2011 lo scapolo d'oro di Casa Grimaldi andava a nozze con l'ex nuotatrice sudafricana. Sembrava una favola, ma fin dall'inizio non sono mancati i gossip. Oggi i principi festeggiano con una nuova foto ufficiale, e provano a mettere a tacere le incessanti voci di rottura Leggi su vanityfair (Di sabato 2 luglio 2022) Il 2 luglio 2011 lo scapolo d'oro di Casa Grimaldi andava a nozze con l'ex nuotatrice sudafricana. Sembrava una favola, ma fin dall'inizio non sono mancati i gossip. Oggi i principicon una nuova foto ufficiale, e provano a mettere a tacere le incessanti voci di rottura

