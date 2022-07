Torino, Di Marzio: “Per il centrocampo piacciono Maggiore e Grassi” (Di venerdì 1 luglio 2022) Torino DI Marzio – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando del mercato del Torino. Ecco quanto affermato. “Il Torino, persa la corsa con la Fiorentina per Mandragora, è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo. I primi nomi sulla lista del club granata sono quelli di Giulio Maggiore e Alberto Grassi. Dopo non essere riuscito a riportare in granata Rolando Mandragora, il Torino adesso è alla ricerca di nuovi nomi per rinforzare il centrocampo. I principali nomi della lista del Torino sono quelli di Giulio Maggiore, capitano dello Spezia, e di Alberto Grassi, ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 1 luglio 2022)DI– Gianluca Di, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando del mercato del. Ecco quanto affermato. “Il, persa la corsa con la Fiorentina per Mandragora, è alla ricerca di rinforzi per il. I primi nomi sulla lista del club granata sono quelli di Giulioe Alberto. Dopo non essere riuscito a riportare in granata Rolando Mandragora, iladesso è alla ricerca di nuovi nomi per rinforzare il. I principali nomi della lista delsono quelli di Giulio, capitano dello Spezia, e di Alberto, ...

