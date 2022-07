Sonny Barger | fondatore degli Hell' s Angels e attore di Sons Of Anarchy | morto a 83 anni

(Di venerdì 1 luglio 2022) Il'se consulente diOf, èil 29 giugno 2022 a 83, famigeratodell'Motorcycle Club, autore, ex detenuto,occasionale diofnonché uno dei motociclisti che hanno fornito la violenta e sanguinosa sicurezza al famigerato concerto dei Rolling Stones ad Altamont nel 1969, èil 29 giugno 2022 per via di un tumore.aveva 83aveva ...

Sonny Barger, fondatore della sezione di Oakland degli Hells Angels e volto noto del club dopo la tragedia di Altamont, è morto all'età di 83 anni. Così è vissuto e così è morto, l'altro giorno, a 83 anni vissuti in sella a una Harley e non a un cavallo come i vecchi cowboy ma con la stessa aria da pistolero: addio al più famoso fondatore degli Hell's Angels. Il fondatore degli Hell's Angels Sonny Barger, attore e consulente di Sons Of Anarchy, è morto il 29 giugno 2022 a 83 anni. Sonny Barger, famigerato fondatore dell'Hells Angels Motorcycle Club, autore. Gli 'angeli dell'inferno', sono un club di motociclisti, nato negli Stati Uniti e poi diffusosi in tutto il mondo, i cui membri sono appassionati di moto Harley-Davidson. Negli anni '70 Barger finì in carcere.