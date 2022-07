Pietro Taricone | quel retroscena sul tragico incidente mai svelato

Pubblicità

fanpage : Il #29giugno di dodici anni fa ci lasciava Pietro Taricone. Indimenticabile Guerriero! - Ilvolomatto1 : RT @carmelitadurso: Sono già passati 12 anni… Ma per chi l’ha conosciuto è impossibile sbiadirne il ricordo… Bello e buono come pochi… #pie… - ciccio_1990 : Sono già passati 12 anni da quando Pietro Taricone ci lasciò - Cinema, Tv e Teatro - Serruoge : RT @fanpage: Il #29giugno di dodici anni fa ci lasciava Pietro Taricone. Indimenticabile Guerriero! - teresacapitanio : RT @fanpage: Il #29giugno di dodici anni fa ci lasciava Pietro Taricone. Indimenticabile Guerriero! -

Ascolta questo articolo Sono passati 20 anni dalla prima edizione del Grande Fratello, il fortunato reality di canale 5 a cui presero parte Marina La Rosa e il compianto. Quest'ultimo ha perso la vita nel giugno del 2010 a causa di un incidente con il paracadute, un dramma incredibile che scosse molto l'opinione pubblica. A distanza di 12 anni dal ...morì esattamente 12 anni fa. Era un ragazzo, aveva appena 35 anni. È difficile da spiegare, perché non ero certo un fan del Grande Fratello (che comunque tutti guardarono in quella ...Pietro Taricone moriva dodici anni fa a seguito del tragico incidente, eppure quel particolare non era stato mai svelato prima.Barbara D’Urso ha voluto lasciare un toccante pensiero nella giornata di ieri, 28 giugno. Come molti ricorderanno, infatti, 12 anni fa nello stesso ...