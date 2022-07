Nuovo club su Mertens | potrebbe giocare con un ex Napoli!

(Di venerdì 1 luglio 2022) Da oggi, Driesnon è più un giocatore del Napoli. Il suo contratto con gli azzurri è scaduto e la situazione rinnovo sembra essersi arenata del tutto, nonostante la volontà del giocatore di restare. Sembra, quindi, oramai configurata una separazione dopo ben 9 anni dal suo approdo nella città partenopea. Diverse sono le squadre che guardano interessate questa vicenda, sia in Serie A (come Roma e Lazio) che all’estero. Foto: Getty Images- Arkadiusz Milik, spunta il Marsiglia di Milik su di lui Secondo quanto riporta il portale francese Le10sport, un’altra squadra interessata averrbbe dalla Francia: si tratta dell’Olympique Marsiglia, squadra in cui milita anche l’ex attaccante azzurro e grande amico del belga Arkadiusz Milik. Il presidente deltransalpino Longoria sta ...

Pubblicità

Inter : Inter e KONAMI di nuovo insieme: la società leader nel gaming diventa Global Football Videogame Partner, Youth Deve… - CagliariCalcio : Muzzi è il nuovo Club Manager. Bentornato, Roberto! ?? - DiMarzio : Il @ChelseaFC ha presentato il nuovo CdA. Marina #Granovskaia lascia il club, ma rimarrà a disposizione per questo… - Batwayne82Queen : RT @Inter: Inter e KONAMI di nuovo insieme: la società leader nel gaming diventa Global Football Videogame Partner, Youth Development Centr… - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Yamaha MT-10, una vera e propria streetfighter) è stato pubblicato sul sito del Moto… -

Firmerà un contratto che lo legherà al suofino al 2024.... Magicmotorsport e Michelin e sfilate didi Marca e Veicoli d'Epoca. Diverse le novità che il ... L'anima sportiva di Maserati sarà rappresentata dalla "MC20" e dal"Grecale" nell'allestimento ...Secondo quanto riporta questa mattina Marca, uno dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, il calciatore del Real Madrid Marco Asensio si troverebbe davanti a un bivio. Non è ...Il Monza si prepara a piazzare un nuovo colpo sul mercato, dopo l'approdo di Ranocchia, Carboni e Cragno. Sono in corso, infatti, le visite mediche per Stefano Sensi: nuovo acquisto per il club neopro ...