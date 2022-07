Mondiali, la Fifa annuncia il fuorigioco semiautomatico: 'Decisioni più precise e rapide' (Di venerdì 1 luglio 2022) La Fifa ha annunciato che la tecnologia di rilevamento semiautomatico del fuorigioco sarà utilizzata al Mondiale 2022 in Qatar a partire dal 21 novembre. "Uno strumento di supporto per gli ufficiali ... Leggi su globalist (Di venerdì 1 luglio 2022) Lahato che la tecnologia di rilevamentodelsarà utilizzata al Mondiale 2022 in Qatar a partire dal 21 novembre. "Uno strumento di supporto per gli ufficiali ...

Pubblicità

DiMarzio : La @FIFA ha comunicato che in occasione dei Mondiali #Qatar2022 verrà utilizzata la tecnologia per il fuorigioco se… - LucaNardo97 : RT @DiMarzio: La @FIFA ha comunicato che in occasione dei Mondiali #Qatar2022 verrà utilizzata la tecnologia per il fuorigioco semiautomati… - Affaritaliani : Mondiali Qatar 2022, l'annuncio ufficiale della Fifa sorprende i tifosi - sportli26181512 : #Qatar2022, la Fifa ufficializza una clamorosa novità per i Mondiali!: Vera e propria rivoluzione per gli arbitri i… - CorSport : ?? #Qatar2022, la #Fifa ufficializza una clamorosa novità per i #Mondiali! ?? -