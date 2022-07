Lucy Mecklenburgh | sexy modella e donna in affari

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 1 luglio 2022)è unabritannica. Nata il 24 agosto 1991 a Londra, comeOliviaè nota soprattutto per il suo aspettoe per il suo stile glamour. L’attrice ha conquistato il grande pubblico nella serie televisiva ITV2 The One Way Is Essex. Oggi la sensualebritannica è anche in. La ventinovenne regina del fitness ha assistito a un enorme aumento dei profitti dal suo marchio Results Wellness and Lifestyle. Le cifre mostrano un surplus di cassa di £ 303.671, rispetto a £ 165.043 nel 2019. Il bilancio rivela anche che, che possiede anche un'impresa immobiliare, dà lavoro a cinque persone e ha pagato quasi 130.000 sterline di tasse l'anno scorso, il che significa che la società ha ...