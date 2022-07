Lorenzo Vizzini pubblica l’EP Riviera | il racconto traccia per traccia

Pubblicità

Esce oggi su tutte le piattaforme digitali 'Riviera', il nuovo ep di Lorenzo Vizzini. Il disco, anticipato negli ultimi mesi da alcuni singoli, contiene sei brani ispirati alle estati italiane degli anni '60, prodotti dallo stesso, insieme a Iacopo Muscoso della Manifestazione "Verga100.it".